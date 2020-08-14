Нетаньяху поблагодарил Египет, Оман и Бахрейн за поддержку соглашения между Израилем и ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в пятницу президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и правительства Омана и Бахрейна за поддержку мирного соглашения между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Благодарю президента Египта ас-Сиси и правительства Омана и Бахрейна за поддержку исторического мирного соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое расширяет круг мира и пойдет на пользу всему региону", - распространила слова главы израильского кабмина его канцелярия.