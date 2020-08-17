Не усидели на двух стульях. Совбез ООН не поддержал план США продлить санкции против Ирана

Несмотря на то, что Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, он все равно пытается использовать ее механизмы

Соединенные Штаты пытались добиться от Совета Безопасности ООН продления запрета на поставки вооружений в Иран. Согласно условиям иранской ядерной сделки, Исламская Республика сможет продавать и покупать их на международных рынках уже после 18 октября. Прощай, оружие ООН запретила Тегерану покупать основные виды иностранных вооружений еще в 2010 году на фоне напряженности вокруг иранской ядерной программы.

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Из-за этого республика не смогла заменить устаревшую военную технику, большая часть которой была закуплена еще до Исламской революции 1979 года. Оружейное эмбарго действовало в отношении Ирана в течение последних 13 лет, но после заключения в 2015 году СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) Иран, Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция и США согласовали его поэтапное снятие. Несмотря на то, что администрация Дональда Трампа вышла из этого соглашения в 2018 году, Вашингтон пытается повлиять на условия сделки и не позволить международному сообществу снять антииранские санкции. "Если оружейное эмбарго ООН в отношении Ирана истечет в октябре, то Иран сможет покупать новые истребители, такие как российские Су-30 и китайские J-10. При наличии у Ирана этих имеющих высокую огневую мощь самолетов под его прицелом могут оказаться Европа и Азия. США никогда не допустят этого", - писал еще в июне в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео. Чего добиваются США В Вашингтоне заявляют, что политика Тегерана все еще представляет опасность для мира, а потому внесли в Совет безопасности ООН специальную резолюцию. Основной месседж состоящего из четырех параграфов документа был — бессрочное продление иранского оружейного эмбарго и наблюдение за действиями страны. Это был второй и наиболее простой вариант документа, подготовленный американскими дипломатами. Предыдущий занимал более 35 параграфов и требовал от стран проверки грузов, идущих в Иран или прибывающих из него, а также включал в себя приложение о санкциях в отношении физических и юридических лиц.

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По информации телеканала Al Jazeera, к требованиям США также присоединились монархии Персидского залива, которые обратились в ООН с просьбой продлить антииранское эмбарго. В послании Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Бахрейна, Кувейта и Катара говорится, что "эмбарго [в отношении Тегерана] должно быть сохранено из-за того, что республика продолжает вооружать отряды ополченцев и незаконных формирований" в странах региона. Документ не смог получить необходимую поддержку в ООН. "За резолюцию проголосовали две страны, против также две страны, еще 11 стран воздержались, - сказал постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе. - Таким образом, документ не принят". Как стало известно ТАСС, против проголосовали Россия и Китай, за - США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

Постпред США при ООН Келли Крафт называла это голосование "выбором между миром и террором". Однако Россия и Китай сразу предупреждали, что намерены наложить вето на американский документ, если он наберет необходимое число сторонников. При этом еще опрошенные до голосования ТАСС дипломаты сомневались, что резолюция наберет девять необходимых голосов от других стран. На состоявшемся в июне заседании СБ ООН по Ирану выступившие с единой позицией Великобритания, Франция и Германия заявили о "неприемлемости односторонних предложений, ведущих к возобновлению санкций". Тут стоит уточнить, что эмбарго Европейского союза на экспорт обычных вооружений и ракетных технологий в Иран действует до 2023 года, независимо от того, снимут ли ограничения с Ирана в октябре. Позиция России и Китая Министры иностранных дел России и Китая в отдельных письмах Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности в прошлом месяце резко критиковали усилия США по продлению на неопределенный срок иранского эмбарго на поставки оружия. Глава МИД Сергей Лавров в своем письме напомнил, что применение положений об ограничениях на ввоз оружия в Иран после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это.

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Постпред России при ООН Василий Небензя предупреждал, что даже в случае, если резолюция США все-таки будет вынесена на голосование, у нее нет шансов быть принятой. По словам дипломата, Москва категорически против попыток США убедить Совбез в необходимости проведения политики максимального давления на Иран. Как заявляла ранее Крафт, Россия и Китай "ждут возможности продавать оружие Ирану" и предупредила, что оно может попасть в руки террористическим группировкам в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак, Ливия и Ливан. "У нас нет другого выбора, кроме как возобновить эмбарго на поставки оружия и содействовать миру и безопасности во всем мире", - всказывалась дипломат. Москва и Пекин действительно поддерживают сотрудничество с Исламской Республикой, которое, в том числе предполагает и военную кооперацию. К примеру на фоне обострения отношений между Тегераном и Вашингтоном в конце 2019 года Иран, РФ и КНР провели совместные военные учения в районе Персидского залива. В Москве тогда заявили, что эти маневры были направлены на борьбу с террористами и пиратами. Между Ираном и Китаем существуют договоренности о 25-летнем стратегическом партнерстве, реализация которых предполагает долгосрочные китайские инвестиции в размере до $400 млрд. Это позволит Ирану преодолеть связанные с санкциями экономические трудности и начать продавать Китаю свои нефть и газ. Москва также еще в 2015 году подписала с Тегераном соглашение о военном сотрудничестве, и будучи одним из мировых лидеров по поставкам вооружений, рассматривает Иран в качестве перспективного рынка. В 2019 году Управление военной разведки США прогнозировало, что в случае отмены эмбарго Иран, вероятно, попытается приобрести российские истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. Последствия голосования Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что несмотря провал документа в Совбезе, США будут добиваться продления оружейного эмбарго в одностороннем порядке. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал начать работу над запуском процедуры возвращения санкций ООН в отношении Ирана. "Мы займемся возвращением санкций. Вы увидите это на следующей неделе", - сказал он. Для запуска этого механизма Вашингтону необходимо доказать, что Иран нарушает соглашение 2015 года.

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