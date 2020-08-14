Штаб Тихановской не признал утвержденную ЦИК победу Лукашенко на выборах

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признает официальных итогов выборов, на которых по данным Центризбиркома победил Александр Лукашенко. Об этом заявила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

"То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть - прим. ТАСС) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов", - сказала Красулина.