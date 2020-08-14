МИД Швеции выступил за расширение санкций против ответственных за насилие в Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 14 августа. /ТАСС/. ЕС должен расширить санкции в отношении ответственных за насилие со стороны правоохранительных органов в Белоруссии. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью Шведскому радио .

"Мы считаем, что список лиц в Белоруссии, подпадающих под санкции, следует расширять. Это означает ограничения на поездки и замораживание активов. Мы должны ввести эти санкции в отношении лиц, несущих прямую ответственность за насилие, за необоснованные аресты и мошенничество в связи с президентскими выборами. Мне очень приятно, что Европейская комиссия поддержала меня в этом подходе", - отметила она.

По ее мнению, ЕС должен предъявить Белоруссии ряд требований. "Необходимо, чтобы новые выборы проводились в соответствии с рекомендациями Комитета по наблюдению за выборами ОБСЕ и Венецианской комиссии, которые не соблюдались в преддверии этих выборов. Чтобы были освобождены все политические заключенные и начался диалог с оппозицией и добровольными организациями, которые могли бы действовать свободно", - пояснила Линде.