Экс-кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжалует итоги выборов в Верховном суде

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что он обжалует в Верховном суде страны результаты выборов. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение", - сообщил Андрей Дмитриев. "Мы идем в Верховный суд!" - добавил он.

ЦИК Белоруссии в пятницу опубликовал окончательные итоги президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным комиссии, победу на выборах одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%.