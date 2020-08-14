{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Премьер-министр Белоруссии прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода

Рабочие завода требуют, чтобы встреча с главой правительства проходила с участием представителей СМИ
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в пятницу прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

Рабочие завода требуют, чтобы встреча с главой правительства проходила с участием представителей СМИ.

Работники завода вышли за проходную, там собралось несколько сотен человек. "Выходи!" - кричат протестующие премьер-министру, который находится на территории завода.

Как сообщила пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок, сейчас на заводе приостановил свою производственную деятельность ряд цехов, "но отгрузка продукции пока продолжается".​​​​​​

Теги
БелоруссияГоловченко, Роман АлександровичПротесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Рабочие Минского тракторного завода потребовали отставки Лукашенко и новых выборов
Несколько тысяч сотрудников МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними
Читать полностью