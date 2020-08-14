Премьер-министр Белоруссии прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в пятницу прибыл к протестующим работникам Минского тракторного завода, передает корреспондент ТАСС.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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Рабочие завода требуют, чтобы встреча с главой правительства проходила с участием представителей СМИ.

Работники завода вышли за проходную, там собралось несколько сотен человек. "Выходи!" - кричат протестующие премьер-министру, который находится на территории завода.

Как сообщила пресс-секретарь МТЗ Юлия Дыленок, сейчас на заводе приостановил свою производственную деятельность ряд цехов, "но отгрузка продукции пока продолжается".​​​​​​