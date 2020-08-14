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Тихановская объявила о создании координационного совета для трансфера власти в Белоруссии

Она заявила о готовности к диалогу с властями республики, но считает одним из условий уголовное дело против приказывавших "избивать и стрелять в людей"
Светлана Тихановская Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Светлана Тихановская
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая по итогам выборов заняла второе место, объявила, что инициирует создание координационного совета, который обеспечит процесс передачи власти.

"Я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", - говорится в обращении Тихановской, опубликованном ее штабом.

Она заявила, что поручает своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

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