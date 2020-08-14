Консульский отдел посольства Белоруссии в России возобновил работу

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Консульский отдел белорусского диппредставительства в Москве в пятницу полностью возобновил свою деятельность.

Пресс-атташе посольства Олег Мазуро накануне сообщил ТАСС, что работа консульского отдела приостанавливается с 14 августа по техническим причинам. Однако уже в 14:25 мск в Twitter дипмиссии появилась следующая информация: "Консульский отдел посольства в полном объеме возобновил свою работу".

После объявления 9 августа предварительных результатов выборов президента Белоруссии проживающие в Москве граждане республики начали выходить на несанкционированные акции к зданию белорусской дипмиссии.

Согласно объявленным в пятницу окончательным данным ЦИК, победу на выборах президента Белоруссии с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.