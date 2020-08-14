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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Генсек Совета Европы высказала обеспокоенность ситуацией в Белоруссии

Мария Пейчинович-Бурич призвала власти страны гарантировать свободу собраний и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена ситуацией в Белоруссии и призывает власти гарантировать свободу собраний и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу ее пресс-службой.

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"Ситуация в Белоруссии вызывает озабоченность. Хотя Белоруссия и не является членом Совета Европы, мы сотрудничали с ней в некоторых областях и Белоруссия является участником ряда наших конвенций", - отметила генсек СЕ. "Я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнения, воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого жестокого обращения с протестующими", - заявила она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.

Теги
БелоруссияПейчинович-Бурич, МарияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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