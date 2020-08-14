Генсек Совета Европы высказала обеспокоенность ситуацией в Белоруссии

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена ситуацией в Белоруссии и призывает власти гарантировать свободу собраний и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу ее пресс-службой.

"Ситуация в Белоруссии вызывает озабоченность. Хотя Белоруссия и не является членом Совета Европы, мы сотрудничали с ней в некоторых областях и Белоруссия является участником ряда наших конвенций", - отметила генсек СЕ. "Я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения мнения, воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого жестокого обращения с протестующими", - заявила она.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.