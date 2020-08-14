В Белоруссии освободили швейцарца, задержанного во время протестов

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Гражданин Швейцарии Танги Дарбелле, находившийся в течение нескольких дней под стражей в Белоруссии после задержания во время акции протеста, выпущен на свободу. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, у которого ранее в пятницу состоялся телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Приятная новость из Беларуси: после моего телефонного разговора с Владимиром Макеем сегодня утром задержанный швейцарец свободен!" - написал Кассис, подчеркнув, что воспринял это известие "с облегчением".

Как сообщил ТАСС ранее в пятницу официальный представитель швейцарского МИД Георг Фараго, Кассис позвонил Макею, и в "ходе телефонного разговора обе стороны подчеркнули, что Швейцария и Беларусь стремятся к тому, чтобы задержанный швейцарец был освобожден как можно скорее".

Согласно сведениям, опубликованным днем ранее швейцарским информационным порталом Swissinfo, во время акций протеста в Белоруссии был задержан 21-летний швейцарский спортсмен-борец, член сборной команды Швейцарии Танги Дарбелле. Он переехал в Минск в прошлом году, чтобы тренироваться, знакомиться с жизнью Белоруссии и учить русский язык. У Дарбелле есть в Минске девушка, и она была вместе с ним в момент ареста. По ее словам, они "просто выходили поужинать, когда появились сотрудники органов правопорядка и стали задерживать обычных прохожих", пишет Swissinfo.

МИД Швейцарии призвал во вторник власти Белоруссии освободить взятых под стражу участников демонстраций, проходящих в республике после выборов президента, а также не ограничивать доступ к интернету и другим средствам связи.