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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними

Они потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и новых выборов
Описание
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились с его территории в центр Минска после отказа премьер-министра Романа Головченко общаться с ними. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Колонна манифестантов, скандируя: "Уходи!", направилась по проезжей части проспекта Независимости. Проходя мимо Минского завода шестерен, рабочие скандируют: "Присоединяйся!"

По ходу движения к рабочим МТЗ присоединяются прохожие. Автомобили сигналят в знак поддержки, люди из окон кричат: "Молодцы!"

Перед колонной протестующих движется автомобиль ГАИ. Силовиков рядом с колонной не замечено.

Ранее на МТЗ для встречи с его рабочими прибыл премьер, однако работники потребовали, чтобы тот вышел пообщаться с ними в присутствии прессы на площадь перед проходной. Они требовали отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Кроме того, рабочие потребовали "убрать из города военных и освободить всех политзаключенных со снятием всех обвинений".

Часть рабочих, тем не менее, осталась на заводе и беседует с премьером.

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