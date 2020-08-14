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Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Литва окажет финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не уточнил, о какой именно сумме идет речь

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в пятницу сообщил о решении балтийской страны оказать финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии.

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"Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Линкявичюс не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Накануне министр иностранных дел Литвы предложил создать в ЕС фонд помощи пострадавшим от действий властей в Белоруссии. Президент страны Гитанас Науседа в среду информировал, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.

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БелоруссияЛитваПротесты в Белоруссии после выборов президента
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