Литва окажет финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в пятницу сообщил о решении балтийской страны оказать финансовую помощь пострадавшим во время протестов в Белоруссии.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Литва решила выделить финансовые средства для оказания помощи пострадавшим во время недавних протестов в Белоруссии", - написал глава внешнеполитического ведомства на своей странице в Twitter.

Линкявичюс не уточнил, о какой именно сумме идет речь.

Накануне министр иностранных дел Литвы предложил создать в ЕС фонд помощи пострадавшим от действий властей в Белоруссии. Президент страны Гитанас Науседа в среду информировал, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии.