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Помпео призвал Китай принять участие в переговорах США и России по разоружению в Вене

Очередной раунд переговоров между РФ и США по стратегической стабильности намечен на 16-18 августа

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. США призывают Китай принять участие в трехсторонних переговорах с Россией по стратегической стабильности в Вене. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом в Вене.

Помпео затронул тему отсутствия КНР на переговорах по стратегической стабильности с Россией в Вене. "Я призываю Пекин стать участником этих важных переговоров для мировой безопасности и сокращения угрозы от самого опасного в мире вооружения", - подчеркнул Помпео на пресс-конференции в Вене.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Стороны также обсудили вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). В июле консультации продолжились на уровне экспертов двух стран.

Очередной раунд переговоров между РФ и США по стратегической стабильности намечен на 16-18 августа в Вене.

Теги
АвстрияСШАРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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