Экс-кандидат в президенты Белоруссии Черечень заявил, что не признает итоги выборов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не признает объявленные в пятницу итоги выборов главы государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook .

"Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа, - говорится в заявлении Череченя. - Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования".

ЦИК Белоруссии в пятницу опубликовал окончательные итоги президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным комиссии, победу на выборах одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%.