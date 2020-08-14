{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Черечень заявил, что не признает итоги выборов

Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось, говорится в заявлении политика

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не признает объявленные в пятницу итоги выборов главы государства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его странице в Facebook.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа, - говорится в заявлении Череченя. - Нормальной электоральной процедуры - законной и мирной - не состоялось. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования".

ЦИК Белоруссии в пятницу опубликовал окончательные итоги президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным комиссии, победу на выборах одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую, которую называли его основным конкурентом, проголосовали 10,12% избирателей. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%, против всех - 4,59%.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
Протесты в Белоруссии после выборов президента
Тысячи рабочих МТЗ направились в центр Минска после отказа премьера общаться с ними
Они потребовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и новых выборов
Читать полностью