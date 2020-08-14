Белорусские парламентарии и представители гражданского общества обсудили ситуацию в стране

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты парламента Белоруссии и представители гражданского общества провели в пятницу встречу, на которой обсудили складывающуюся в Белоруссии ситуацию и возможные пути ее разрешения. Об этом сообщило агентство БелТА .

Во встрече принимали участие депутаты, входящие в состав пяти постоянных комиссий парламента, а также представители Белорусского Хельсинкского комитета (БХК), Международной федерации прав человека, Белорусского союза журналистов и Белорусской ассоциации журналистов.

Председатель постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей (нижней палаты белорусского парламента) Геннадий Давыдько заявил: "У нас очень много информации, у каждого своя точка зрения. Но мы, я так думаю, объединены в настоящий момент на этой встрече одной идеей - чтобы у нас был мир". "Нас объединяет желание нормализовать ситуацию, чтобы в будущее мы пошли независимой и суверенной страной", - сказал Геннадий Давыдько.

Председатель БХК Олег Гулак заявил: "Сейчас очень много проблем с тем, что системное комплексное восприятие картины у многих разное. Из-за этого делаются разные выводы". Он подчеркнул, что "сейчас очень важно создать условия для диалога".

В числе первых шагов, которые нужно сделать, БХК назвал обязательное освобождение всех задержанных. "Люди должны видеть, что освобождают их детей, родственников", - сказал Олег Гулак. "Мой главный призыв - всем быть мирными, чтобы все оставалось в мирных рамках, не прибегать к насилию", - заявил он.