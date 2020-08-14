В Минобороны Белоруссии прошла встреча с иностранными военными атташе

ТАСС, 14 августа. Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии встретился с иностранными военными атташе. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале министерства обороны страны.

"Генерал-майор Олег Воинов проинформировал представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных при Министерстве обороны Белоруссии, о реальной обстановке, складывающейся в стране в настоящее время, месте и роли вооруженных сил в происходящих событиях", - говорится в сообщении.