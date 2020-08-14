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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Риге считают, что страны Балтии должны сформировать единую позицию по Белоруссии

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце сообщила, что латвийские депутаты практически синхронно с литовскими коллегами проведут 18 августа внеочередное заседание

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Страны Балтии должны выработать единую позицию по ситуации в Белоруссии. Об этом заявила находящаяся в Литве председатель Сейма (парламента) Латвии Инара Мурниеце.

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"У нас, у стран Балтии, должна быть общая позиция по происходящему в Белоруссии, где и сама ситуация, и ее понимание быстро меняются", - сказала она журналистам в Паневежисе, где встречалась со спикером Сейма (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом. Как утверждает Мурниеце, позицию по Белоруссии страны Балтии и Польша согласуют как на парламентском, так и на президентском уровне.

Председатель Сейма Латвии сообщила, что латвийские депутаты практически синхронно с литовскими коллегами проведут во вторник внеочередное заседание по обсуждению ситуации в Белоруссии. "В понедельник соберется для выработки резолюции комитет по внешней политике, на другой день я планирую внеочередное заседание", - сказала Мурниеце.

Правление Сейма Литвы в пятницу одобрило инициативу проведения такого заседания 18 августа. Планируется заслушать представителей оппозиции и гражданского общества Белоруссии, обсудить и принять резолюцию о положении в соседней стране. В проекте документа содержится призыв объявить президентские выборы 9 августа незаконными и говорится о необходимости провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы.

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БелоруссияЛатвияЛитваПольшаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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