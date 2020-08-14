Губернатор Нью-Джерси анонсировали смешанную модель голосования на выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Избиратели в американском штате Нью-Джерси смогут на выбор проголосовать очно или заочно по почте на выборах президента США в ноябре. Об этом губернатор штата Фил Мерфи сообщил в пятницу в эфире телекомпании CNN.

"Во время всеобщих выборов не имеет значения, какую партию вы поддерживаете. Каждый избиратель получает бюллетень. Таким образом, у нас будет гибридная модель голосования в ноябре", - пояснил Мерфи (демократ).

Он отметил, что избиратели в Нью-Джерси вправе самостоятельно решать, каким образом голосовать 3 ноября. Смешанная модель использовалась на первичных выборах (праймериз) в этом штате, прошедших 7 июля. "Это был успех. Не идеально, но в целом успешно", - считает губернатор.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Представители Демократической партии США считают, что в условиях пандемии подобный вариант голосования - единственная возможность принять участие в выборах без риска заразиться на избирательных участках. В понедельник глава вашингтонской администрации заявил, что демократы вмешиваются в ход американских выборов, настаивая на проведении процедуры голосования по почте.

59-е выборы президента намечены на 3 ноября.