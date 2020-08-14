Глава МИД Австрии заявил, что ЕС не хочет сближения Белоруссии и России

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о нежелании ЕС "оттолкнуть" Белоруссию в российскую сферу влияния. По его словам, европейское сообщество на протяжении долгого времени стремилось развивать отношения с Минском, однако события после выборов президента в этой стране и жесткой реакции на протесты отбросили отношения назад.

"Мы чрезвычайно обеспокоены развитием событий. Европа - ЕС, в особенности Австрия, - была среди тех, кто налаживал с ними контакт. Мы не хотим отталкивать их назад в российское полушарие, - сказал Шалленберг на пресс-конференции в Вене по итогам встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. - Мы хотели бы видеть, чтобы Белоруссия шла по нашему пути касательно ценностей и стандартов".

"Мы не обсуждаем этим вечером санкции, мы обсуждаем ситуацию в Белоруссии. Я уверен, что сейчас нужна четкая единая позиция Европейского союза, - сказал Шалленберг и обратил внимание, что основным вопросом консультаций ЕС в пятницу будет призыв к властям Белоруссии отказаться от насилия, задержаний и начать внутригосударственный диалог. "И если эти требования не будут выполнены или Минск предпримет другой подход, тогда, я думаю, Европейский союз не должен исключать санкции", - указал министр.