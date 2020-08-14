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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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Европейская федерация журналистов призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии

Европейская федерация журналистов также призвала власти Белоруссии прекратить атаки на представителей СМИ

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призывает Евросоюз ввести дополнительные санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и нарушение свободы СМИ. Об этом говорится в совместном заявлении ЕФЖ и других журналистских организаций, распространенном в пятницу в Брюсселе.

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"Мы призываем европейские институты и европейское сообщество использовать все имеющиеся в их распоряжении дипломатические средства для обеспечения защиты народа Белоруссии, включая всех журналистов и работников средств массовой информации. Это должно включать повторное введение соответствующих санкций, связанных с обвинениями в фальсификации выборов, а также со всеми нарушениями свободы СМИ", - отмечается в нем.

ЕФЖ также призывает власти Белоруссии прекратить нападения на представителей СМИ.

"Мы призываем белорусские власти прекратить нападки, задержания и демонизацию журналистов и работников средств массовой информации и работать над защитой свободы СМИ", - отмечается в нем.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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