Федерация профсоюзов Белоруссии призвала остановить противостояние в стране

"Людей, которые выходят и собираются на площадках заводов и фабрик, волнует напряженная, неспокойная атмосфера и безопасность на улицах наших городов. В Федерацию профсоюзов поступают многочисленные обращения от трудовых коллективов с просьбой призвать всех как можно скорее остановить насилие, не провоцировать конфликты, сохранить мир в нашей стране. <...> Мы разделяем эти призывы и настаиваем, чтобы органы правопорядка как можно скорее освободили этих людей (задержанных - прим. ТАСС) и провели открытое и объективное расследование по каждому случаю", - приводит заявление организации агентство БелТА.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.