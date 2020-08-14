Экс-кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая потребовала проведения новых выборов

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что будет требовать у ЦИК признания итогов выборов главы государства недействительными и проведения нового голосования.

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При этом она подчеркнула в пятницу на своей странице в Facebook, что, в отличие от других кандидатов, Светланы Тихановской и Андрея Дмитриева, требующих пересчета голосов, она единственная требует признать итоги голосования недействительными.

"ЦИК рассматривает жалобы кандидатов в президенты Республики Беларусь. Их всего три. Причем требование о признании недействительными выборов в целом по стране и проведении повторных выборов заявила только я", - написала Канопацкая.

"Остальных жалобщиков процедуры назначения выборов, недопуска независимых наблюдателей, 42% досрочного голосования и пр. в целом по стране, получается, устраивает? Как и требования признать победителем иного кандидата также нет", - добавила бывший кандидат.

Она высказала мнение, что другие кандидаты "борются за изменение результата кандидата с 80,08% до 76,3%". "А смысл? Не понимаю", - написала Канопацкая.