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Протесты в Белоруссии после выборов президента
Обновлено 

Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске

Люди скандируют: "Уходи!" и "Света - наш президент"
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС, архив

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске, где находится Дом правительства, передает корреспондент ТАСС. Силовики не препятствуют проходу колонны.

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Люди скандируют: "Уходи!"

Собравшаяся колонна манифестантов требует пересмотреть итоги президентских выборов в Белоруссии. Часть протестующих требует пересчитать голоса, часть - провести новое голосование.

Демонстранты скандируют: "Света - наш президент".

К Дому правительства выдвинулось несколько десятков спецназовцев, которые попросили демонстрантов отойти на некоторое расстояние от здания. Участники акции согласились с просьбой и отошли. Пока никаких конфликтов и стычек между сторонами не зафиксировано.

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