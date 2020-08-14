МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Многотысячная колонна манифестантов вышла на площадь Независимости в Минске, где находится Дом правительства, передает корреспондент ТАСС. Силовики не препятствуют проходу колонны.

Люди скандируют: "Уходи!"

Собравшаяся колонна манифестантов требует пересмотреть итоги президентских выборов в Белоруссии. Часть протестующих требует пересчитать голоса, часть - провести новое голосование.

Демонстранты скандируют: "Света - наш президент".

К Дому правительства выдвинулось несколько десятков спецназовцев, которые попросили демонстрантов отойти на некоторое расстояние от здания. Участники акции согласились с просьбой и отошли. Пока никаких конфликтов и стычек между сторонами не зафиксировано.