Жители Луганской области пикетировали офис Зеленского, требуя местных выборов в Донбассе

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Жители Луганской области пикетировали офис президента Украины Владимира Зеленского с требованием разрешить проведение местных выборов в Донбассе. Трансляцию акции протеста вел на своей странице один из участников акции депутат Верховной рады Сергей Шахов.

Несколько сотен человек, которые приехали в пятницу из Луганской области к зданию офиса президента, требовали отменить постановление Центризбиркома Украины об отмене местных выборов в Донбассе и отправить в отставку председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, который инициировал принятие такого решения. "Люди ждали пять лет, чтобы снести ту банду местных депутатов, которая засела в горсоветах. Вся Луганская область хочет провести честные и мирные выборы" - заявил Шахов, выступая перед протестующими. Депутат также призвал открыть уголовное дело в отношении Гайдая за препятствование осуществлению избирательного права жителей Донбасса.

Шахов напомнил, что в Луганской области успешно прошли местные выборы в 2015 году, а также парламентские и президентские выборы в 2019 году, и никаких провокаций и эксцессов, по его словам, не было.

8 августа ЦИК отменил проведение назначенных на 25 октября местных выборов в 10 объединенных территориальных общинах Донецкой области и восьми - Луганской. В качестве основания для принятия постановления комиссия указала представленные главами Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций (ВГА) Павлом Кириленко и Сергеем Гайдаем выводы о невозможности подготовки и проведения выборов в этих общинах в связи с близостью данных районов к линии разграничения.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) уже заявила, что постановление Центризбиркома нарушает конституционные права полумиллиона жителей этого региона. Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что власть отменила местные выборы в Донбассе из-за боязни их проиграть.