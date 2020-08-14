Президент Литвы призвал провести в Белоруссии новые выборы

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Новые президентские выборы для того, чтобы страну возглавил легитимный президент, должны быть проведены в Белоруссии. Об этом заявил в пятницу журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

"Должны пройти [в Белоруссии] такие выборы, которые были бы свободными, с участием всех претендующих на это кандидатов. Тогда у белорусского народа будет легитимный президент", - сказал он.

В силу этого возвращение к положению, которое было в субботу перед выборами, Науседа считает недостаточным. "Возвращение к статус-кво недостаточно, потому что [состоявшиеся в воскресенье] выборы законными не были", - утверждает он.

Президент Литвы выразил надежду, что все стороны заинтересованы в деэскалации обстановки. "Надеюсь на добрую волю не только Евросоюза, но и белорусских властей. Решение проблемы жизненно важно для самой Белоруссии", - сказал Науседа.