В посольстве Белоруссии заявили, что голосование на участках в РФ прошло согласно законам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Голосование на выборах президента Белоруссии на участках в РФ было организовано в соответствии с белорусским законодательством, в котором также прописано закрытие избирательных участков в 20 часов. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном в пятницу на сайте дипмиссии в ответ на обращения граждан, не успевших проголосовать 9 августа.

"Участки для голосования в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, равно как и участковые комиссии данных участков, были образованы в порядке, предусмотренном статьями 18, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, и исходя из списков граждан Республики Беларусь, принимавших участие в прошлых выборах и находящихся на консульском учете в загранучреждениях, - говорится в разъяснении. - Кроме того, подчеркиваем, что закрытие участков для голосования в 20 часов 9 августа 2020 года полностью соответствует законодательству (часть первая статьи 50 Избирательного кодекса Республики Беларусь)".

В посольстве также подчеркнули, что с учетом повышенного интереса избирателей, а также исходя из ограничений в связи с пандемией коронавируса, граждан заранее призывали активнее голосовать досрочно. "Особенно просьба касалась избирателей, не состоящих на консульском учете и, соответственно, не включенных в списки избирателей. Процедура внесения гражданина в список избирателей зарубежного участка для голосования и исключения его из списка избирателей участка для голосования по месту регистрации в Республики Беларусь требовала дополнительного времени", - уточняется в тексте.

Также в дипмиссии указали, что после подсчета голосов и составления протоколов об итогах голосования участковые комиссии на территории РФ прекратили свое существование, в связи с чем обращения в загранучреждения по вопросам деятельности избирательных комиссий "не имеют под собой оснований". В посольстве пояснили, что в настоящий момент разъяснением выборного законодательства занимается Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, и пообещали учесть в будущем нынешний опыт организации голосования за рубежом.

Ранее в посольстве сообщили, что на выборах президента Белоруссии на трех избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде проголосовали порядка 5 300 человек. При этом ТАСС сообщал о жалобах граждан Белоруссии, которые не успели проголосовать и говорили о недостаточной пропускной способности избирательного участка в Москве. Несколько сотен человек, не успевших проголосовать, устроили стихийную акцию протеста после закрытия участка.