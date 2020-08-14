СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Брестской области

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовные дела по фактам массовых беспорядков и применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел 10 августа и ночью 11 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте СК Белоруссии.

"Управлением и территориальными подразделениями Следственного комитета по Брестской области возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков, хулиганства, применения и угрозы применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел <...> В ходе массовых беспорядков применялось насилие к сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим служебные обязанности по охране общественного порядка, и повреждалось имущество на центральных улицах некоторых городов", - указано в заявлении.

Отмечается, что подозреваемыми по уголовным делам признаны 99 человек.

В ночь на среду сотрудники МВД Белоруссии в Бресте были вынуждены открыть огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой.