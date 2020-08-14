Эстония поддерживает посредничество трех стран по урегулированию в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Таллин поддерживает посреднические усилия Вильнюса, Риги и Варшавы по урегулированию ситуации в Белоруссии. Об этом после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила находящаяся в Вильнюсе с визитом президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщила в пятницу пресс-служба литовского лидера.

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Эстония присоединяется к инициативе президента Литвы выступить модератором процесса деэскалации в Белоруссии", - излагаются в сообщении слова Кальюлайд.

Согласно пресс-службе, Вильнюс и Таллин высказываются за санкции к Белоруссии, если ситуация внутри страны останется без изменений.

Науседа в среду сообщил, что Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии. Он содержит три пункта: отказ властей Белоруссии от применения силы к протестующим по поводу результатов выборов, освобождение задержанных и начало диалога с представителями гражданского общества, для которого предлагается сформировать национальный примирительный совет из представителей власти и гражданского общества. Страны Балтии и Польша готовы выступить посредниками в урегулировании.