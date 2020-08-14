В Вене проходит митинг солидарности с народом Белоруссии

ВЕНА, 14 августа. /ТАСС/. Митинг солидарности с белорусским народом проходит в пятницу в столице Австрии. Акция собрала несколько десятков человек на Площади прав человека, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники митинга развернули транспаранты и бело-красно-белые флаги, которые являются одним из исторических символов Белоруссии.

Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!" и выступают с требованием освобождения всех задержанных демонстрантов в Белоруссии.

К акции в Вене присоединились депутаты Национального совета Австрии (нижняя палата парламента), в частности спикер правительственной партии "Зеленые" по вопросам внешней политики Эва Эрнст-Дзидзич. Она заявила ранее, что вступила в контакт с находящейся в Литве кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и пригласила ее в Австрию.