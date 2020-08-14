Глава МИД Германии считает, что результаты выборов в Белоруссии надо проверить

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Европейскому союзу следует повысить давление на белорусские власти и на тех, кто несет ответственность за нарушение прав человека. Как написал в пятницу политик в Twitter , результаты выборов белорусского президента необходимо проверить.

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"Мы со стороны ЕС хотим сегодня значительно повысить давление на Белоруссию. Результат выборов нужно проверить, персоны, которые в действительности применяли насилие против мирных демонстрантов, должны столкнуться с санкциями", - говорится в сообщении.

Правительство ФРГ не считает, что результат президентских выборов в Белоруссии был достигнут демократическим путем. Официальный Берлин полагает, что голосование не соответствовало "минимальным стандартам демократических выборов".