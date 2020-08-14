В ООН оценили число задержанных в протестах в Белоруссии почти в 7 тыс.

ООН, 14 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Почти 7 тыс. человек, по данным правозащитников, были задержаны за первые четыре дня протестов в Белоруссии. Об этом заявила в беседе с корреспондентом ТАСС специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен.

"По моим данным, по данным правозащитных организаций Белоруссии, к вчерашнему дню, то есть за четыре дня, было задержано более 6 тыс. человек, утром были данные о 6 700 задержанных, но к вечеру эта цифра могла возрасти", - сказала она. При этом Марен добавила, что "некоторых задержанных уже отпустили".

"Но еще до голосования, во время акций протеста, проходящих еще с апреля, по нашим данным, были задержаны более 1,5 тыс. человек, против как минимум 26 из них были заведены уголовные дела. Некоторые правозащитные организации называют их политическими заключенными", - отметила спецдокладчик ООН.

МВД Белоруссии также сообщало о более чем 6 тыс. задержанных в ходе акций протеста после прошедших 9 августа президентских выборов.

По окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов.