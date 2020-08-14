Глава МИД Литвы призвал обсудить ситуацию в Белоруссии на уровне ООН

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал обсудить ситуацию в Белоруссии на уровне ООН. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter .

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Я призвал [на видеоконференции министров иностранных дел стран - членов ЕС] к проведению специальной сессии Комиссии ООН по правам человека", - написал Линкявичюс.

По его мнению, темами для обсуждения могли бы стать персональные санкции к лицам, ответственным за неоправданное применение силы к участникам протестов после президентских выборов в Белоруссии и фальсификации итогов голосования, а также создание фонда поддержки жертв репрессий.