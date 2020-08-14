{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Глава МИД Литвы призвал обсудить ситуацию в Белоруссии на уровне ООН

Темами для обсуждения могли бы стать персональные санкции к лицам, ответственным за неоправданное применение силы к участникам протестов и фальсификации, считает Линас Линкявичюс

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал обсудить ситуацию в Белоруссии на уровне ООН. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Я призвал [на видеоконференции министров иностранных дел стран - членов ЕС] к проведению специальной сессии Комиссии ООН по правам человека", - написал Линкявичюс.

По его мнению, темами для обсуждения могли бы стать персональные санкции к лицам, ответственным за неоправданное применение силы к участникам протестов после президентских выборов в Белоруссии и фальсификации итогов голосования, а также создание фонда поддержки жертв репрессий.

Теги
БелоруссияЛитваПротесты в Белоруссии после выборов президента
Главы МИД стран ЕС выступили за санкции в отношении Белоруссии
Евросоюз будет работать над списком лиц, в отношении которых могут быть введены рестрикции, сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович
Читать полностью