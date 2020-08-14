США конфисковали груз с танкеров, доставлявших горючее из Ирана в Венесуэлу

ТАСС, 14 августа. Власти США конфисковали груз четырех танкеров, которые, как планировалось, должны были доставить горючее из Ирана в Венесуэлу. Об этом в пятницу заявило Министерство юстиции США.

"Минюст США объявил сегодня об успешном прекращении многомиллионных поставок горячего, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС), иностранной террористической организацией, и направлялись в Венесуэлу. Данные действия свидетельствуют о самом большом правительственном перехвате поставок горючего из Ирана", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что речь идет о танкерах Bella, Bering, Pandi и Luna. Всего властями было конфисковано приблизительно 1,116 млн баррелей топлива.

Как ранее сообщала газета The Wall Street Journal, из Ирана были отправлены девять танкеров с топливом, в том числе указанные четыре судна. С владельцами Bella, Bering, Pandi и Luna связались власти США. После этого суда изменили курс и не последовали в Венесуэлу.

Решение суда в США

Суд столичного округа Колумбия в начале июля удовлетворил просьбу американской прокуратуры наложить арест на суда Bella, Bering, Pandi и Luna. Прокуратура в Вашингтоне утверждала, что отправку топлива из Ирана в Венесуэлу организуют лица, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) с целью обойти санкции США.

Весной 2019 года США внесли КСИР в свой список иностранных террористических организаций. Таким образом, впервые в этот перечень США включили тогда органы иностранного государства.

В постановлении суда в округе Колумбия говорилось, что американским властям разрешается "в кратчайшие сроки конфисковать имущество ответчика и передать его в исключительную юрисдикцию этого суда". Как отмечалось в документе, суд считает, что "собственность ответчика является зарубежным активом иностранной террористической организации".

В августе прошлого года федеральный суд округа Колумбия сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который позднее сменил название на Adrian Darya 1. 4 июля 2019 года власти Гибралтара задержали этот иранский танкер, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено.