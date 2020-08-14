Главы МИД стран ЕС выступили за санкции в отношении Белоруссии

ВАРШАВА, 14 августа. /ТАСС/. Европейский союз намерен составить список граждан Белоруссии, в отношении которых могут быть введены санкции. Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран - членов ЕС.

"Мы не можем проходить мимо фактов фальсификации выборов и [применения] силы", - сказал Чапутович. По его словам, некоторые министры выступили за введение санкций. "Польша поддерживает эти действия в отношении тех, кто участвовал в фальсификациях и использовании силы", - добавил он и подчеркнул, что, вероятно, "ЕС будет работать над списком лиц", в отношении которых могут быть введены санкции.

"Есть согласие, консенсус о том, что такие санкции нужно ввести", - добавил польский министр. По его словам, в будущем будут приниматься решения о том, какие имена и фамилии появятся в этом списке. Как считает Чапутович, это будут "люди, которые руководили избирательным процессом, признанным не соответствующим нормам, или довели до использования силы". "Эти люди не смогут въехать на территорию ЕС", - сказал он.

Как указал Чапутович, важно, чтобы вводимые в отношении ряда лиц и чиновников санкции не повредили гражданскому обществу Белоруссии. По его словам, в ходе видеоконференции он выступал за то, чтобы ЕС разработал план поддержки Белоруссии.