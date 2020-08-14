В ООН призвали оказать помощь детям Белоруссии, пострадавшим от политического насилия

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Белорусские дети, ставшие свидетелями политического насилия или пострадавшие от него, нуждаются в медицинской, психологической и юридической помощи. Об этом говорится в распространенном в Женеве в пятницу заявлении Афшан Хан - регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии.

"Дети стали свидетелями и в очень многих случаях напрямую пострадали от политического насилия в стране. Им требуется немедленная медицинская, психологическая и юридическая поддержка", - отметила она.

Региональный директор подчеркнула готовность ЮНИСЕФ "поддержать все действия, которые защищают и продвигают права и благополучие белорусских детей". Она назвала "первым важным шагом" освобождение задержанных во время акций протеста людей, "включая несовершеннолетних". При этом, по словам Афшан Хан, "сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу сообщений о чрезмерном применении силы полицией против протестующих, во многих случаях - детей". "Отсутствие информации о числе детей, задержанных и освобожденных, также вызывает тревогу", - констатировала она.

Афшан Хан напомнила, что согласно Конвенции о правах ребенка, арест, задержание или помещение детей под стражу должно рассматриваться как крайний шаг. Эта мера должна соответствовать закону и быть максимально короткой по времени, резюмировала региональный директор.