Лукашенко заявил, что граждан Белоруссии и их детей "используют как пушечное мясо"

"Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - цитирует президента агентство БелТА.

Лукашенко призвал людей не выходить на улицы. "Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "Открытой России", Навального и так далее, и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - сказал глава государства.

По словам Лукашенко, акции протеста организованы из-за границы, а их активными участниками являются люди с криминальным прошлым. "Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит, - цитирует президента агентство БелТА. - Видим сегодня действующие лица. Как мы и говорили, заводилами этого всего и организаторами являются люди из-за границы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал глава государства.

Призыв к силовикам

Лукашенко на совещании Совбеза также призвал сотрудников силовых ведомств проявлять сдержанность при взаимодействии с участниками несогласованных акций. "Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное: попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что призвание сотрудников органов правопорядка - защищать граждан. "Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их [граждан], а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ. Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", - сказал он.

В пятницу вечером на площади Независимости в центре Минска собралась многотысячная манифестация. Люди требуют проведения новых выборов, либо пересчета голосов. На площадь прибыли силовики, однако пока акция проходит мирно.