Макрон заявил, что готов принять участие в онлайн-саммите по иранской ядерной сделке

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов принять участие в предложенном президентом России Владимиром Путиным саммите "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященном проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на сведения, полученные из Елисейского дворца.

"Мы подтверждаем нашу принципиальную готовность принять участие в саммите", - заявил представитель администрации французского президента. "Франция уже выдвигала аналогичные инициативы в прошлом", - добавил он.

В пятницу Владимир Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. "Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана, - отмечается в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. - Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД".