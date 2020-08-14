Эксперт ООН полагает, что протесты в Белоруссии не провоцируются из-за границы

ООН, 14 августа. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Ситуацию в Белоруссии лучше как можно меньше сравнивать с украинским "майданом", сами белорусы хотят избежать внешнего вмешательства и гражданской войны. Такое мнение выразила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Белоруссии Анаис Марен.

"Сейчас важно как раз как можно меньше вести параллели с Украиной, с Майданом. Путь Белоруссии может быть уникален, сценарии могут быть совершенно другие, потому что как раз на данный момент все происходит между самими белорусами и их президентом, без вмешательства извне", - отметила она.

Марен выразила мнение, что само гражданское сообщество Белоруссии "хочет избежать сценария гражданской войны и вмешательства соседних стран". "Надеюсь, что во власти сейчас также есть люди, которые хотят избежать кровавого сценария и найти путь к примирению, будь то в форме конференций или новых выборов", - добавила спецдокладчик ООН.

В связи с этим, по мнению Марен, "международные инициативы [по урегулированию] должны проходить под эгидой ООН или ОБСЕ". "Вмешательство со стороны стран, имеющих политический интерес в Белоруссии, может дополнительно осложнить ситуацию в стране, которая хочет оставаться в хороших отношениях со своими соседями", - указала она. Эксперт назвала необратимыми происходящие сейчас в Белоруссии изменения. "Они пишут новую очень важную страницу своей истории", - констатировала Марен.