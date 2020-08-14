Лидер Болгарии раскритиковал поправки премьера к конституции и призвал кабинет к отставке

СОФИЯ, 14 августа. /ТАСС/. Инициатива премьер-министра Болгарии Бойко Борисова внести изменения в конституцию республики демонстрирует его пренебрежение к основному закону. Такую оценку выразил в обращении к народу в пятницу президент Болгарии Румен Радев, призвав также кабинет сложить полномочия и провести досрочные выборы.

"Даже сама эта инициатива (изменить конституцию - прим. ТАСС) показывает его (Бойко Борисова - прим. ТАСС) пренебрежение к конституции, так как подобное предложение в соответствии с текстом основного закона может поступить или от половины парламентариев, или от президента", - подчеркнул Радев.

"Более месяца продолжаются протесты с требованием отставки правительства и главного прокурора. Доверие правящему большинству безвозвратно потеряно. Изменения в правительстве не убедили никого. Репрессии, провокации и попытки игнорировать гражданское недовольство только подтверждают необходимость отставок", - добавил президент.

В ходе выступления Радев задал несколько риторических вопросов - о праве контролирующей государство и нарушающей принцип разделения властей партии предлагать изменения в конституции, о возможности дебатов о будущем страны с "душителями свободы слова", реформе судебной системы представителями мафии и другие. На каждый из них президент ответил: "Нет".

По мнению Радева, говорить об изменении конституции возможно только после отставки нынешнего кабинета и главного прокурора, а также честных досрочных выборов.

Конституционная реформа

Ранее в пятницу Бойко Борисов на фоне массовых антиправительственных протестов, которые 37 дней продолжаются в стране, объявил о планах изменения конституции республики. Премьер пообещал инициировать созыв Великого Народного собрания для принятия нового основного закона и уйти в отставку.

Предлагаемые Борисовым изменения включают уменьшение числа депутатов Народного собрания (парламента) страны, ограничение мандата главного прокурора республики, председателей Верховного кассационного и Верховного суда до пяти лет (в настоящее время семь лет), прекращение работы Высшего судебного совета, ограничение полномочий министра юстиции.