В Минздраве Белоруссии заявили, что не будут преследовать протестующих врачей

МИНСК, 14 августа, /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии не будет привлекать врачей, протестующих против результатов президентских выборов, к ответственности.

"Министерство здравоохранения Белоруссии официально заявляет, что никому из медицинских работников не запрещено высказывать свою гражданскую позицию в нерабочее время", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, опубликованном в пятницу.

В пресс-службе добавили, что Минздрав и белорусский профсоюз работников здравоохранения призывают граждан не провоцировать нарушения правопорядка и трудовой дисциплины. "К счастью, акции, прошедшие сегодня без каких-либо эксцессов, не помешали нам завершить процесс освобождения наших сотрудников, задержанных ранее, так как любые провокации могли его сорвать", - отметили в ведомстве.