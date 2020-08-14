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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Минздраве Белоруссии заявили, что не будут преследовать протестующих врачей

При этом министерство и белорусский профсоюз работников здравоохранения призвали граждан не провоцировать нарушения правопорядка и трудовой дисциплины

МИНСК, 14 августа, /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии не будет привлекать врачей, протестующих против результатов президентских выборов, к ответственности.

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"Министерство здравоохранения Белоруссии официально заявляет, что никому из медицинских работников не запрещено высказывать свою гражданскую позицию в нерабочее время", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram-канале, опубликованном в пятницу.

В пресс-службе добавили, что Минздрав и белорусский профсоюз работников здравоохранения призывают граждан не провоцировать нарушения правопорядка и трудовой дисциплины. "К счастью, акции, прошедшие сегодня без каких-либо эксцессов, не помешали нам завершить процесс освобождения наших сотрудников, задержанных ранее, так как любые провокации могли его сорвать", - отметили в ведомстве.

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