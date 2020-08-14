Более 120 сотрудников милиции пострадали в ходе протестов в Белоруссии

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Не менее 121 сотрудника милиции пострадали во время протестных акций в Белоруссии в период с 9 по 13 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте МВД страны.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - говорится в заявлении.

МВД страны призвало белорусов соблюдать законодательство и позволить правоохранительным органам "обеспечивать правопорядок и спокойствие своих граждан всеми доступными методами и средствами, предусмотренными законодательством".