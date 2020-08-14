В парламенте Словакии призвали к повторным выборам в Белоруссии

ПРАГА, 14 августа. /ТАСС/. 58 из 150 депутатов Национального совета (парламента) Словакии и девять представителей республики в Европарламенте подписали обращение к белорусским властям с призывом провести повторные президентские выборы. Выдержки из документа привело в пятницу Словацкое радио .

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Отвергаем итоги сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии, - говорится в обращении. - Призываем режим президента Лукашенко обеспечить проведение действительно свободных и честных выборов".

Под обращением, которое будет передано в посольство Белоруссии в Словакии, стоять подписи парламентариев от партий действующей правительственной коалиции Словакии и политической оппозиции. В документе также содержится требование немедленно прекратить применение насилия по отношению к участникам демонстраций протеста.