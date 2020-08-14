Власти Аргентины продлили карантинные ограничения до 30 августа

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 августа. /ТАСС/. Аргентинские власти приняли решение продлить действующие в столице и пригородах карантинные ограничения, введенные из-за коронавируса, как минимум до 30 августа и ужесточить меры в ряде провинций. Об этом сообщил в пятницу президент страны Альберто Фернандес.

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"Мы приняли решение, что действующая система сохранится с некоторыми изменениями до 30 августа", - сказал он на пресс-конференции.

Фернандес также сообщил, что федеральные власти и губернаторы договорились об ужесточении карантина в регионах, где резко возросло число заражений.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. К настоящему моменту число заразившихся превысило 276 тыс., умерли свыше 5,3 тыс. человек.

20 марта в стране был введен общий карантин. 4 июня Фернандес сообщил о замене режима обязательной социальной изоляции на менее строгие ограничения в большинстве регионов, но в столице и ее пригородах сохранялся карантин. 17 июля власти объявили о начале постепенного смягчения ограничений в Буэнос-Айресе и его пригородах.