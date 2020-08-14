Журналисты Хорватии осудили насилие, применяемое в отношении белорусских коллег

ЗАГРЕБ, 14 августа. /ТАСС/. Хорватские общество и профсоюз журналистов солидарны с призывом Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) к осуждению насилия в отношении коллег и демонстрантов в Белоруссии, применяемого правоохранительными органами республики после состоявшихся там президентских выборов. Об этом сообщило в пятницу государственное информационное агентство Hina .

от президентских выборов к протестам

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

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По данным агентства, обе организации обратились к правительству Хорватии с просьбой задействовать свое влияние в рамках международного сообщества, чтобы как можно скорее обеспечить защиту журналистов, операторов и фоторепортеров.

ЕФЖ призывает Евросоюз ввести дополнительные санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и нарушение свободы СМИ.