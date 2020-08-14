{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Белоруссии после выборов президента

Журналисты Хорватии осудили насилие, применяемое в отношении белорусских коллег

Они призвали как можно скорее обеспечить защиту журналистов, операторов и фоторепортеров

ЗАГРЕБ, 14 августа. /ТАСС/. Хорватские общество и профсоюз журналистов солидарны с призывом Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) к осуждению насилия в отношении коллег и демонстрантов в Белоруссии, применяемого правоохранительными органами республики после состоявшихся там президентских выборов. Об этом сообщило в пятницу государственное информационное агентство Hina.

На эту тему
Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

По данным агентства, обе организации обратились к правительству Хорватии с просьбой задействовать свое влияние в рамках международного сообщества, чтобы как можно скорее обеспечить защиту журналистов, операторов и фоторепортеров.

ЕФЖ призывает Евросоюз ввести дополнительные санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов в Белоруссии и нарушение свободы СМИ.

Теги
БелоруссияХорватияПротесты в Белоруссии после выборов президента
Онлайн
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
Читать полностью