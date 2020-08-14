СМИ: глава МИД Греции попросил Помпео усилить присутствие США в Средиземноморье

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас попросил государственного секретаря США Майкла Помпео на их встрече в пятницу в Вене усилить присутствие Соединенных Штатов в Средиземноморье для сокращения напряженности в регионе. Об этом сообщил греческий телеканал Alpha TV.

По его словам, согласно полученной информации, министр иностранных дел Греции обратился к Помпео с просьбой о "видимом или невидимом присутствии Соединенных Штатов в регионе Восточного Средиземноморья, которое привело бы к деэскалации напряженности".

Перед встречей МИД Греции сообщал, что дискуссии в ходе встречи Дендиаса с Помпео "будут сосредоточены на событиях в Восточном Средиземноморье в свете эскалации правонарушений со стороны Турции".

Тем временем в пятницу в Афинах греческий министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос провел встречу с послом США в Греции Джеффри Пайеттом. Как сообщило Минобороны Греции, в центре внимания их встречи находились "вызовы безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье в результате правонарушений Турции на континентальном шельфе Греции". "В ходе встречи была подтверждена роль Греции как опоры безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье и обсуждены новые инициативы по углублению двусторонних оборонных и оборонно-технических отношений с использованием новых возможностей в соответствии с протоколом о внесении поправок в Соглашение о сотрудничестве между Грецией и США в области обороны", - говорится в сообщении.

Ранее греческий оборонный портал Defence-point.gr сообщил, что турецкий фрегат класса Yavuz пытался в среду таранить греческий фрегат Limnos, наблюдавший за турецким исследовательским судном Oruc Reis, который находился в районе греческого морского шельфа. Такие действия, по его словам, были предприняты в рамках попытки снять препятствия, созданные греческим флотом для незаконной сейсморазведки Oruc Reis на греческом шельфе к югу от острова Кастелоризо.

По сообщению портала, который ссылается на достоверные источники, греческий фрегат избежал тарана, но в результате маневра получил повреждение турецкий фрегат. Фрегат Limnos после этого участвовал в четверг в совместных учениях военно-морских сил Греции и Франции, которые проводились в восточной части Средиземного моря, включая район, объявленный Турцией запретным с помощью международного уведомления NAVTEX, изданного, по мнению Афин, незаконно.

Пересекающиеся морские зоны

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал 6 августа с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон.

По словам Афин, данное соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает права на континентальный шельф и ИЭЗ греческие острова, находящиеся между Турцией и Ливией. Афины называют этот меморандум лишенным юридической силы.

Судя по карте, которая появилась 6 августа в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в соглашении по демаркации их исключительных экономических зон, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в их прошлогоднем меморандуме.