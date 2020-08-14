Киев назвал передачу Белоруссией 32 граждан в РФ "прекращением диалога" по этой теме

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Передача Белоруссией в Россию 32 граждан РФ, ранее задержанных на ее территории, означает, что "предмет дальнейшего диалога" по этой теме со стороны Киева "пропадает сам по себе". Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала " Украина-24 ".

Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии

"Если эта информация соответствует действительности и граждане отбыли на территорию РФ, то, конечно, предмет дальнейшего диалога пропадает сам по себе", - сказал он.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан РФ. По версии украинских следователей, задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).