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Задержание россиян в Белоруссии

Киев назвал передачу Белоруссией 32 граждан в РФ "прекращением диалога" по этой теме

По версии украинских следователей, задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Передача Белоруссией в Россию 32 граждан РФ, ранее задержанных на ее территории, означает, что "предмет дальнейшего диалога" по этой теме со стороны Киева "пропадает сам по себе". Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина-24".

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"Если эта информация соответствует действительности и граждане отбыли на территорию РФ, то, конечно, предмет дальнейшего диалога пропадает сам по себе", - сказал он.

Ранее офис генерального прокурора Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных ранее граждан РФ. По версии украинских следователей, задержанные принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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БелоруссияУкраинаРоссияЗадержание россиян в Белоруссии
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