Часть митингующих в центре Минска начала расходиться

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация на площади Независимости в центре Минска, где днем собралась многотысячная манифестация с требованием пересчета голосов или проведения новых выборов президента, остается спокойной, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Часть митингующих начала расходиться.

Работники Минского тракторного завода, которые выступили инициаторами марша к Дому правительства и зданию ЦИК, в основном уже покинули площадь. На месте остаются присоединившиеся к ним позже жители города. Периодически манифестанты кричат: "Уходи!" При этом охраняющие правительственные здания силовики ведут себя спокойно, конфликтных ситуаций не наблюдается.

Спецтехника, появившаяся ранее вблизи площади, уехала.