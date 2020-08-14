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Протесты в Белоруссии после выборов президента

Часть митингующих в центре Минска начала расходиться

Спецтехника, появившаяся ранее вблизи площади Независимости, уехала

МИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Ситуация на площади Независимости в центре Минска, где днем собралась многотысячная манифестация с требованием пересчета голосов или проведения новых выборов президента, остается спокойной, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Часть митингующих начала расходиться.

Работники Минского тракторного завода, которые выступили инициаторами марша к Дому правительства и зданию ЦИК, в основном уже покинули площадь. На месте остаются присоединившиеся к ним позже жители города. Периодически манифестанты кричат: "Уходи!" При этом охраняющие правительственные здания силовики ведут себя спокойно, конфликтных ситуаций не наблюдается.

Спецтехника, появившаяся ранее вблизи площади, уехала.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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