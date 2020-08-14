Трампа пока еще не проинформировали о предложении Путина о саммите по Ирану

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил, что его еще не проинформировали о предложении президента России Владимира Путина провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Мне об этом пока не говорили. Я что-то об этом слышал, но мне об этом еще не говорили", - отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он принять это предложение российского президента.

В пятницу Путин предложил провести в ближайшее время в режиме онлайн саммит "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН, Германии и Ирана, посвященный проблемам реализации СВПД. "Предлагаем в самое ближайшее время провести в онлайн-формате встречу глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием также руководителей ФРГ и Ирана, - отмечается в заявлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля. - Цель - наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН. Важно оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД".