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Главы МИД стран ЕС обсудили вопрос легитимности Лукашенко

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс указал на необходимость четкой и ясной реакции со стороны ЕС на ситуацию, которая сложилась после президентских выборов в Белоруссии

РИГА, 14 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза в пятницу в ходе видеоконференции обсудили вопрос легитимности Александра Лукашенко на должности президента Белоруссии. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Конечно, еще один вопрос, который обсуждался, но по которому очевидно будет еще дискуссия, - насколько легитимным мы можем признать Александра Лукашенко после выборов 9 августа. Это вопрос, по которому у нас еще будут дискуссии, поскольку он будет иметь определенные последствия. Но этот вопрос легитимности сегодня также обсуждался", - сказал он.

По его словам, главы МИД стран ЕС "договорились об индивидуальных санкциях в отношении должностных лиц Белоруссии, которые несут ответственность как за фальсификацию выборов, так и за насилие против протестующих". "То, о чем сегодня мы договорились, - начать процесс подготовки санкций. Учитывая формат заседания, сегодня мы никак не могли назвать конкретные имена и фамилии, поскольку у этого своя юридическая последовательность. Но то, что этот процесс начинается, такая договоренность есть", - сказал он, добавив, что дискуссии по этому вопросу продолжатся 24 августа в Берлине во время очной неформальной встречи министров.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также указал на необходимость четкой и ясной реакции со стороны ЕС на ситуацию, которая сложилась после президентских выборов в Белоруссии. "Силовые структуры Белоруссии должны прекратить насилие против мирных протестующих и журналистов, нужно содействовать внутреннему политическому диалогу", - отметил он. По его словам, главы МИД стран ЕС также обсудили вопрос о создании специального фонда в поддержку пострадавших от этого насилия.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛатвияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020Протесты в Белоруссии после выборов президента
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