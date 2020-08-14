Главы МИД стран ЕС обсудили вопрос легитимности Лукашенко

"Конечно, еще один вопрос, который обсуждался, но по которому очевидно будет еще дискуссия, - насколько легитимным мы можем признать Александра Лукашенко после выборов 9 августа. Это вопрос, по которому у нас еще будут дискуссии, поскольку он будет иметь определенные последствия. Но этот вопрос легитимности сегодня также обсуждался", - сказал он.

По его словам, главы МИД стран ЕС "договорились об индивидуальных санкциях в отношении должностных лиц Белоруссии, которые несут ответственность как за фальсификацию выборов, так и за насилие против протестующих". "То, о чем сегодня мы договорились, - начать процесс подготовки санкций. Учитывая формат заседания, сегодня мы никак не могли назвать конкретные имена и фамилии, поскольку у этого своя юридическая последовательность. Но то, что этот процесс начинается, такая договоренность есть", - сказал он, добавив, что дискуссии по этому вопросу продолжатся 24 августа в Берлине во время очной неформальной встречи министров.

Глава внешнеполитического ведомства Латвии также указал на необходимость четкой и ясной реакции со стороны ЕС на ситуацию, которая сложилась после президентских выборов в Белоруссии. "Силовые структуры Белоруссии должны прекратить насилие против мирных протестующих и журналистов, нужно содействовать внутреннему политическому диалогу", - отметил он. По его словам, главы МИД стран ЕС также обсудили вопрос о создании специального фонда в поддержку пострадавших от этого насилия.