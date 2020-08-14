ЕС не принимает результаты выборов в Белоруссии и готовит санкции против Минска

БРЮССЕЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и начинает работу над введением новых санкций в отношении Минска. Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания Совета ЕС.

"Белоруссия: ЕС не принимает результаты выборов. Начинается работа по введению санкций против тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию", - написал он в Twitter.

Как сообщил ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, министры приняли в пятницу политическое решение о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, "ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов" в Белоруссии.

Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в Совете ЕС, главы МИД поручили дипломатическим службам Евросоюза в ближайшее время составить соответствующий черный список. При этом он отказался ответить на вопрос, будет ли президент Белоруссии Александр Лукашенко включен в список.

Министры иностранных дел стран ЕС провели в пятницу внеплановую видеоконференцию по ситуации в Белоруссии, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов продолжаются акции протеста.

Старые санкции

Евросоюз впервые ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах и затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения президентских выборов (декабрь 2010 года) и нарушений в сфере прав человека. В 2016 году ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе эмбарго на поставки оружия и полицейской техники.

Действие этих санкций приостанавливалось в сентябре 2008 года после того, как 26 августа 2008 года Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После президентских выборов в декабре 2010 года санкции были вновь активированы, а затем ужесточены.